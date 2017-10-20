«Башмаков не износив, в которых шла за гробом…» В Крыму снизилось потребление платных услуг

Крымчане стали меньше потреблять платных услуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стоимостном выражении услуги по итогам 9 месяцев составили 84% от прошлогодних. Объемы большинства видов полученных населением услуг упали: техобслуживание и ремонт транспортных средств и оборудования составили 70%, ремонт и строительство жилья – 82%, услуги санаторно-курортных организаций – 85%.

Зато потребление «услуг для бедных» выросло: ремонт и окраска обуви составили 185%, услуги бань и душевых – 135%. Одновременно с этим выросло потребление ритуальных услуг – 155%. Срабатывает классическая связка обувь-похороны.

Бытовые услуги составляют наибольшую долю из всех видов оказанных населению платных услуг – 24%. Далее по затратам идут коммунальные (18%) и транспортные (10%). На медицинские услуги потрачено 3% всех средств, на ветеринарные – 0,1%.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.10.17

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