Крымскую трассу «Таврида» напичкают муляжами

На будущей трассе «Таврида», строительство которой ведется в Крыму, определены участки для размещения камер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запланирована установка средств фиксаций нарушений на 17 участках, но до окончательного открытия дороги, к сдаче первого этапа, камерами оборудуют лишь 6 мест.

«Главным государственным инспектором на имя руководителя Госавтоинспекции России было подготовлено письмо на установку комплексов в шести наиболее возможно опасных местах. В свою очередь, главный государственный инспектор написал письмо на министра транспорта России, и нам этот вопрос согласовали. Предварительно, шесть участков будут оборудованы комплексами фиксации», – рассказал на пресс-конференции в Симферополе начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

По словам начальника управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолия Борисенко, отобранные участки – в основном сложные развязки и примыкания дорог. После полной сдачи «Тавриды» в эксплуатацию на ней также будут размещены весовые комплексы, необходимые для контроля движения грузовых автомобилей. Кроме самих камер, необходимых для фиксации нарушений правил дорожного движения, на трассе будут размещены их муляжи.

Как уже сообщал «Новый День», трасса пройдет по маршруту Керчь – Севастополь, через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай. Планируется, что первая очередь дороги будет сдана к концу 2018 года. К концу 2020 года трасса расширится до четырех полос.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.10.17

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