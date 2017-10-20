В Крыму стали меньше пить и разливать

В Крыму снижаются объёмы производства и реализации подакцизной продукции.

«Мы рассмотрели показатели производства и отгрузки алкогольной продукции и поступление акцизов в крымский бюджет от тринадцати крупнейших крымских предприятий за 9 месяцев текущего года, а также ожидаемые показатели до конца года. Результаты – неутешительные. Наметилась тенденция снижения объемов реализации практически по всем присутствующим предприятиям», – заявила министр финансов РК Ирина Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плановые назначения на январь-сентябрь по поступлениям в республиканский бюджет отрасль выполнила на 89%, годовые – на 61%. И это несмотря на то, что рост акцизов по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями составил 12,2% (+240,4 млн рублей).

Принято решение направить обращение депутатам Государственной Думы РФ и правительству РФ с просьбой предоставить крымским производителям возможность работать на арендованном технологическом оборудовании до 1 января 2020 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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