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Пятница, 20 октября 2017, 17:19 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму продавали детские куртки со свастикой  

В Крыму продавали детские куртки со свастикой  

В Судаке в одном из местных универмагов продавали детские куртки с символикой Третьего Рейха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», товар был закуплен в Китае. Покупатели не сохранили чек, поэтому вернуть товар не смогут. Но выход они все же нашли: поверх символики Третьего Рейха будет нашит шеврон «вежливых людей».

Судак, Мария Моссур

Судак. Другие новости 20.10.17

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