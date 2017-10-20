В Крыму продавали детские куртки со свастикой  

В Судаке в одном из местных универмагов продавали детские куртки с символикой Третьего Рейха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», товар был закуплен в Китае. Покупатели не сохранили чек, поэтому вернуть товар не смогут. Но выход они все же нашли: поверх символики Третьего Рейха будет нашит шеврон «вежливых людей».

Судак, Мария Моссур

Судак. Другие новости 20.10.17

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