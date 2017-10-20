Россияне отметят Новый год без Крыма

Крым не вошел в десятку самых популярных направлений, выбираемых жителями России для новогодних каникул. Предпочтения туристов проанализировали в Ростуризме, опираясь на данные раннего бронирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новогодние каникулы 2018 года россияне планируют провести в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Популярностью так же пользуются Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Для зарубежного отдыха чаще всего выбирают Таиланд, Вьетнам, Индия, ОАЭ и Израиль.

По данным Ростуризма, стоимость новогодних путешествий в этом году практически не изменилась: семидневный отдых в России с учетом дороги обойдётся минимум в 25 тысяч рублей на человека, за границей – 35 – 40 тысяч.

По словам специалистов, особенностью этого сезона стало то, что российские туристы начали планировать свой отдых заранее.

«Если в прошлом году покупали тур за 2 – 3 недели до поездки, то в этом году – минимум за 1,5 месяца, – цитирует RT советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина. – Это хорошая тенденция. Европейские путешественники планируют и бронируют путешествия за год. Это позволяет значительно экономить бюджет».

Выводы Ростуризма подтверждает и руководитель профессионального туристического портала Турдом.ру Татьяна Дмитрова: большинство граждан, которые поедут в путешествие, проведут свой отпуск в России – санатории, пансионаты, дома отдыха, отечественные курортные зоны, судя по итогам раннего бронирования, будут загружены. Но к Крыму это не относится. По словам Дмитровой, на полуостров едут за пляжным отдыхом, поэтому основной турпоток там летом и осенью. Будет спрос и на январские праздники, но уже значительно ниже: «Очень сложно соперничать с Краснодарским краем, в частности с Сочи, который может предложить горнолыжный отдых очень высокого качества: хорошие гостиницы и трассы», – подчеркивает Дмитрова.

Положение Крыма осложняет и транспортный фактор: большинство туристов попадает на полуостров самолетом. В основном, это рейсы, открываемые только на сезон. Из многих городов перестают летать в Крым уже в сентябре, некоторые авиакомпании, заявившие в этом году регулярные рейсы на октябрь, позже значительно сократили число вылетов. Так что из большинства регионов России добраться до Крыма в декабре – январе можно будет только через Москву.

Еще одна проблема – наполняемость отдыха. Зимний Крым в этом плане может предложить только прогулки и экскурсии. Но и они всецело зависят от погоды – в гололед, который в это время года случается довольно часто и превращается в стихийное бедствие, до достопримечательностей просто не добраться.

При этом цены на размещение в новогоднем Крыму практически не отстают от уровня высокого сезона. Напомним, Крым утратил лидерство и среди направлений осеннего отдыха, сместившись в рейтинге ноябрьских туров на 6 место.

Симферополь, Лиана Макоба

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