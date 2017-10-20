Алуштинскому журналисту не дают доказать свою невиновность

Судебное заседание по уголовному делу в отношении учредителя и редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова и депутата местного городского совета Павла Степанченко перенесено на 8 ноября. На переносе настояла защита Назимова и сами обвиняемые.

Как пояснила корреспонденту РИА «Новый День» подруга Назимова и Степанченко Алла Литвинчук, присутствовавшая на судебном заседании, на рассмотрение не явился представитель потерпевшей стороны. В связи с чем, по ее словам, «невозможно было продолжать», так как к отсутствовавшему на заседании было много вопросов.

Кроме того, суд в очередной раз отказал наделить Литвинчук статусом общественного защитника.

«Дело не малое, многотомное, и у адвоката не всегда хватает времени на технические моменты. Поэтому в качестве общественного защитника заявили меня, но получили отказ», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» Литвинчук, добавив, что позиция суда заключается в том, что она может выполнять технические функции, и не являясь общественным защитником.

Не устроило это и другие промежуточные решение суда и адвоката Назимова Алексея Ладина. По его словам, в этот раз суд попросту оставил без рассмотрения предложение назначить Литвинчук общественным защитником, сославшись на ранее озвученный отказ. Также суд решил не удовлетворять ходатайства об истребовании детализации телефонных разговоров.

«Очевидно, что имеет место обвинительный уклон. Потому что суд отказывает защите в удовлетворении очевидных ходатайств, лишает возможности истребовать информацию и доказать свою невиновность», – озвучил свое мнение корреспонденту РИА «Новый День» Ладин по итогам заседания.

По информации Ладина, сейчас Степанченко испытывает проблемы со здоровьем, но рассчитывать на получение квалифицированной и действительно необходимой помощи он не может.

«Степанченко сделал заявление, что ему оказывается ненадлежащая медицинская помощь в следственном изоляторе. У него проблема с кальцием – крошатся зубы. Он добился осмотра: теперь ему нужно лечение у специалистов вне изолятора, потому что там нет необходимой техники. Однако сотрудники изолятора отказываются его вывозить», – рассказал Ладин.

Он отметил, что достигнута предварительная договоренность с профильными специалистами, и Степанченко мог бы попасть на прием даже под конвоем. Но сотрудники следственного изолятора не идут на уступки. По словам Ладина, после того как эта информация была озвучена на заседании, прокуратура должна будет провести проверку.

Как уже сообщал «Новый День», Назимов и Степанченко были задержаны 4 октября 2016 года. Поводом для ареста, по версии следственных органов, стало вымогательство Назимовым денег у представителя местной ячейки «Единой России» за неразглашение порочащей информации. Изначально уголовное дело в отношении Назимова было возбуждено по статье «коммерческий подкуп», а Степанченко – «посредничество в коммерческом подкупе». Однако впоследствии дело переквалифицировали по статье «вымогательство». Сами задержанные своей вины не признают и считают, что дело является сфабрикованным. Находясь в изоляторе, обвиняемые объявляли голодовку – отказ от пищи продлился 10 дней. Расследование уголовного дела было закончено в мае 2017 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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