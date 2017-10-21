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NewDayNews.ru

Суббота, 21 октября 2017, 21:11 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму станет легче жить людям с ограниченными возможностями

В Крыму станет легче жить людям с ограниченными возможностями

В Крыму станет легче жить людям с ограниченными возможностями и тем, у кого временно возникли проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые на полуострове появятся пункты проката средств реабилитации.

Открыть пункты планируется на базе центров социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.

Предполагается, что воспользоваться данной услугой смогут как те, кто временно нуждается в костылях, ходунках, инвалидных креслах и прочих средствах реабилитации, так те, кто нуждается в постоянном оборудовании, но по каким-то причинам не может их приобрести.

Первые 7 пунктов проката планируется открыть в разных городах в следующем году.

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© 2017, РИА «Новый День»

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