В Крыму станет легче жить людям с ограниченными возможностями и тем, у кого временно возникли проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые на полуострове появятся пункты проката средств реабилитации.

Открыть пункты планируется на базе центров социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.

Предполагается, что воспользоваться данной услугой смогут как те, кто временно нуждается в костылях, ходунках, инвалидных креслах и прочих средствах реабилитации, так те, кто нуждается в постоянном оборудовании, но по каким-то причинам не может их приобрести.

Первые 7 пунктов проката планируется открыть в разных городах в следующем году.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.10.17

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