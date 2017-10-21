«Нет ни денег, ни медикаментов»: персонал Алупкинской больницы пожаловался главе РК

Министерство здравоохранения Крыма начало проверку в больнице Алупки. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Голенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к главе РК Сергею Аксенову обратились сотрудники учреждения, которые пожаловались на низкую зарплату, нехватку оборудования и медикаментов.

«По каждому пункту, который был обозначен людьми, проведем служебное расследование, в том числе – в отношении руководителя Алупкинской больницы, которая по причине болезни не участвовала в собрании», – заявил министр, уточнив, что инспекция завершится в течение недели.

Голенко пообещал улучшить обеспечение процедурного кабинета больницы медицинскими препаратами, а также разработать программу по улучшению условий труда персонала и обслуживания пациентов.

«Мы прекрасно понимаем, что для полноценной модернизации больницы необходимо вложить солидные средства, и правительство республики физически не в состоянии решить этот вопрос одновременно во всех больницах полуострова за один год, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Тем не менее, наиболее острые вопросы, такие как задержка заработной платы, должны устраняться максимально быстро».

Во время рабочих поездок членов Совета министров Республики Крым в муниципалитеты выявлены основные проблемы сферы здравоохранения: чрезмерная бюрократизация процессов, которая не позволяет врачам на должном уровне оказывать свои услуги, а также проблема с доступностью медицинских учреждений, отметил глава РК, подчеркнув, что эти проблемы попросту нивелируют все достижения последних 3 лет.

Минздраву РК поручено разработать пути решения озвученных проблем, а также механизм работы ОМС и внести свои предложения Минздраву РФ до конца года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.10.17

В Крыму станет легче жить людям с ограниченными возможностями. / 21 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Алуштинскому журналисту не дают доказать свою невиновность. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»