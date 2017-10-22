В Крыму портится погода

В Крыму ожидается очередной шторм. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 – 25 октября на полуострове ожидается сильный северо-восточный ветер. Временами его скорость будет достигать 25 метров в секунду.

В связи с этим возможны перебои в работе Керченской паромной переправы – вплоть до полной остановки движения паромов.

С 25 октября в Крыму пойдут дожди и начнется похолодание. Так, 26 октября синоптики прогнозируют понижение дневных температур до +8 – + 13 градусов. Отметим, вода в Черном море у крымских берегов еще достаточно теплая: в Ялте +16, в Феодосии, Алуште и у берегов Карадага – +18.

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Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.10.17

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