За год Крым получил больше, чем потратил

Расходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 41,5% и достигли 93 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом доходы республики превысили расходы на 4,5 млрд руб.

По информации министра финансов РК Ирины Кивико, половина бюджета Крыма была потрачена на отрасли социальной сферы. Так, на образование было перечислено 17,5 млрд руб, на социальную политику – 16 млрд руб.

На здравоохранение Крым потратил 9,8 млрд руб. Еще 39 млрд ушло на развитие отраслей национальной экономики, 4,1 млрд руб – на жилищно-коммунальное хозяйство.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 23.10.17

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