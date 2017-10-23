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NewDayNews.ru

Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Украинец с боем пытался прорваться через российскую границу  

Украинец с боем пытался прорваться через российскую границу  

Вооруженный гражданин Украины пытался прорваться через российскую границу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Курской области. Пограничники обнаружили мужчину, попавшего на территорию РФ в обход пунктов пропуска. Осознав, что обнаружен, он открыл огонь и попытался вернуться на Украину.

В ходе перестрелки нарушитель получил ранения средней степени тяжести, сообщают в ФСБ и был задержан. У 31-летнего гражданина Украины изъяли 2 пистолета, 5 гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул (предположительно с ртутью).

Москва, Артем Рокотов

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