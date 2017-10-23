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Понедельник, 23 октября 2017, 15:23 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Жителей Севастополя лишат жилья ради дорог

Жителей Севастополя лишат жилья ради дорог

Правительство Севастополя для борьбы с пробками будет сносить жилые дома и коммерческие здания.

Как передает корреспондент РИА , в городе собираются расширять проезжую часть за счет сноса 14 жилых многоквартирных домов, территории которых попали на карту новых транспортных магистралей. Помимо многоэтажек, в зоне дорожного строительства оказались около двух тысяч земельных участков, находящихся в частной собственности. Чиновники обещают решить судьбу зданий и участков в ходе общественных слушаний, которые пройдут во всех муниципалитетах города до 15 декабря.

«Там есть как коммерческие объекты, так и индивидуальные земельные участки. Но в процессе жизни наши участки начинают расширяться, сначала они движутся в сторону палисадников, потом заборов, а потом, через некоторое время, мы видим забор на бордюре высотой в три метра, даже без пешеходного тротуара, хотя красная линия предусматривает и ширину дороги, и ширину тротуара, и территорию для прокладки коммуникаций. Кому-то придется пожертвовать 50-ю сантиметрами участка, а кому-то – своим домом», – цитирует «Информер» директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко.

Власти не рассчитывают на то, что ситуация с изъятием частной собственности решится в сжатые сроки и понимают, что севастопольцы так просто не откажутся от своей недвижимости: «В ходе обсуждений с жителями может случиться и такое, что решение будет принято не в пользу улучшения дорожной сети, но в этом случае винить севастопольцы могут только себя. Если хотите стоять в многокилометровых пробках, значит, будет такой выбор», – заключил главный архитектор Севастополя. Тем же, кто пожертвует частной собственностью, обещают компенсировать потери, правда, пока не называют даже приблизительные суммы.

Напомним, севастопольцы могут лишиться земли и домов не только из-за пробок. По информации городских общественников, из-за земельной политики местных властей каждый четвертый житель Севастополя рискует остаться без земли, так как более 54 тысяч исков городское правительство намерено предъявить собственникам земельных участков в садовых товариществах.

Севастополь, Анастасия Зук

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