В Крыму нашли возможность напоить север полуострова

В Крыму нашли еще один способ решить проблему снабжения пресной водой северной части полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», воду будут перебрасывать из Тайганского водохранилища. Из Белогорского района на север планируется построить трубопровод, частично вода пойдут по Северо-Крымскому каналу. По словам вице-примера РК Юрия Гоцанюка, над проектом уже начали работать крымские предприятия.

Напомним, суммарный объем воды в крымских водохранилищах к началу октября составил 132 млн 133 тысячи кубометров, что на 14% меньше, чем месяц назад. Запасы воды в таких накопителях нестабильны, поэтому одной переброской проблему засушливых территорий не решить.

Еще один вариант – опреснение морской воды. Первая опреснительная установка уже работает в тестовом режиме в поселке Каменка Первомайского района. Если пилотный проект покажет положительные результаты, к этой тактике прибегнут по всему Крыму и, в первую очередь, на севере и востоке полуострова.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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