В Керчи мусоровоз попал в «капкан», оставленный водоканалом (ФОТО)

В одном из дворов Керчи мусоровоз угодил в «ловушку».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», яма была оставлена городским водоканалом после ремонта порыва возле дома №3 на Индустриальном шоссе.
Заднее колесо грузовой машины, по словам жителей дома, провалилось в яму, и водитель долгое время не мог выехать. На помощь мусоровозу прислали другую коммунальную технику.
Фото группы «Подслушано Керчь» (VK)
«Такие ямы во дворе, что даже мусорные машины застревают! Не говоря уже о детях, которые играют и в любой момент могут туда провалиться! Водоканал яму вырыл пару месяцев назад, вот и мучаемся все теперь!», – возмущаются местные жители в соцсетях.
Керчь, Мария Моссур
Керчь. Другие новости 23.10.17
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