В Керчи мусоровоз попал в «капкан», оставленный водоканалом (ФОТО)

В одном из дворов Керчи мусоровоз угодил в «ловушку».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», яма была оставлена городским водоканалом после ремонта порыва возле дома №3 на Индустриальном шоссе.

Заднее колесо грузовой машины, по словам жителей дома, провалилось в яму, и водитель долгое время не мог выехать. На помощь мусоровозу прислали другую коммунальную технику.

Фото группы «Подслушано Керчь» (VK)

«Такие ямы во дворе, что даже мусорные машины застревают! Не говоря уже о детях, которые играют и в любой момент могут туда провалиться! Водоканал яму вырыл пару месяцев назад, вот и мучаемся все теперь!», – возмущаются местные жители в соцсетях.

Керчь, Мария Моссур

Керчь. Другие новости 23.10.17

В Крыму нашли возможность напоить север полуострова. / Жителей Севастополя лишат жилья ради дорог. / Украинец с боем пытался прорваться через российскую границу . Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»