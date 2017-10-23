Болгары намерены помочь крымчанам в получении виз  ЕС

В Крым приедет делегация Болгарии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», болгары примут участие в международной конференции «Крым в современном международном контексте», которая пройдет в Ялте 6-8 октября.

Основной темой, которую делегация планирует обсудить на конференции, станет получение виз для крымчан в страны Евросоюза.

Руководитель административного аппарата болгарской парламентской партии «Атака» Христо Маринов отметил, что намерен предложить руководителям республики и министерства курортов Крыма, чтобы они отправили письма в соответствующие министерства Болгарии, Греции, Чехии, Румынии и Венгрии, указав, какое количество крымчан хочет посетить эти страны.

«А представители стран, которые будут участвовать в конференции, после того, как вернутся в свои страны, официально внесли бы эти данные в министерства туризма и туристических объединений и помогли в открытии виз. Единственный путь, который мог бы разорвать это кольцо – это путь народной дипломатии», – цитируют РИА Новости (Крым) болгарского политика.

Во время визита делегации на полуостров планируется встреча с главой республики Сергеем Аксеновым и председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым.

«Одна из тем, которую будем обсуждать в Крыму – побратимство городов. При этой блокаде и санкциях никто нам не запрещает спортивный, культурный обмен, чтобы люди могли общаться», – дополнил Маринов.

Симферополь, Мария Моссур

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