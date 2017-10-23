Крымским промышленникам дали денег, чтобы догнали материковые компании

Крымские промышленные предприятия за несколько лет получили субсидии из бюджета на сумму 200 миллионов рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Крыма надеются, что за счет дополнительного финансирования дистанция между уровнями развития предприятий республики и материковых компаний значительно сократится.

«В 2016 и 2017 уже предоставлялись соответствующие субсидии нашим предприятиям на техническое перевооружение и – что самое важное – на внедрение инновационных технологий. Данное субсидирование мы планируем продлить на последующие три года», – сообщил на пресс-конференции в Симферополе первый заместитель министра промышленной политики Крыма Константин Равич.

Он уточнил, что в прошлом году предприятия республики получили 150 миллионов рублей, в текущем уже меньше – 50 миллионов рублей. При этом он не стал конкретизировать возможную сумму субсидий на следующий год.

«Новая программа сейчас на стадии формирования, поэтому давайте не будем забегать вперед до момента принятия бюджета. Поверьте, что цифра будет достаточно достойной», – сказал Равич.

Первый заместитель министра также выразил надежду, что на ускоренном развитии крымских предприятий положительно скажется кадровый потенциал организаций, который удалось сохранить несмотря на упадочную ситуацию в промышленности в украинский период республики.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.10.17

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