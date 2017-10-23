В Феодосии асфальт закатали вместе с травой (ФОТО)

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру по вопросу сомнительного ремонта дороги под Феодосией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» выявила в районе пгт Орджоникидзе ряд нарушений, допущенных дорожниками, активисты требуют от прокуратуры провести проверку в отношении всех лиц, имеющих отношение к работе и принять соответственные меры.

В частности, во время проверки было зафиксировано асфальтирование придорожного травяного покрова, также остатки ремонтного оказались попросту выброшены на придорожную часть лесозащитной полосы. Эксперты отмечают, что сомнение вызывает не только качество, но и целесообразность самих ремонтных работ. «Каждый случай сомнительного ремонта, подобный данному, должен быть пристально проверен с дальнейшей адекватной реакцией», – подчеркивают в крымском штабе ОНФ.

Отметим, что на сегодняшний день на интерактивную карту «убитых дорог» Крыма нанесено более 800 участков дорог.

ФОТО пресс-службы ОНФ Крыма

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 23.10.17

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