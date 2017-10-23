В Крыму предлагают взимать курортный сбор в зависимости от стоимости жилья

В Крыму предлагают ввести дифференцированную ставку курортного сбора – в зависимости от сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался на расширенном заседании Межведомственной рабочей группы по подготовке проекта закона РК «О введении курортного сбора» и мониторингу хода эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории Крыма.

Напомним, крымские власти склоняются к тому, чтобы установить минимальную сумму хотя бы в первый год эксперимента.

Есть так жен предложение дифференцировать «курортный налог» в зависимости от времени года: например, в январе – марте – 0, апреле – июне – от 5 до 15 рублей, а в высокий сезон – до 50.

Еще один вариант: определять ставку курортного сбора в процентном соотношении к стоимости проживания. Например, 0,5 % от цены номера или койко-места в сутки, но не более 100 или 150 рублей.

При этом отмечается: чем больше размер курортного сбора, тем более комфортные условия нужно предоставить туристам.

Как уже сообщал РИА «Новый День», эксперимент по взиманию курортного сбора пройдет в четырех регионах России с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Собранные средства предлагается направлять на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству курортной инфраструктуры, включая лечебно-оздоровительные, социально-культурные, спортивные объекты, парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и так далее. С суммой сбора регионы должны были определиться до 1 декабря. Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края свое слово уже сказали, в Крым проект соответствующего закона проходит общественное обсуждение.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.17

Путин, помоги: крымчане просят спасти от гибели севастопольскую Панораму. / Чиновников Ялты уличили во лжи (ФОТО, ВИДЕО). / В Феодосии асфальт закатали вместе с травой (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»