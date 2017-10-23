Давай, до свиданья: украинцев будут массово высылать из Израиля

Израиль намерен массово высылать украинцев, запросивших статус беженца. Правительство страны официально признало Украину безопасной страной, в которой не ведется военных действий, а среди «беженцев» обнаружилось много самозванцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в Израиле запросили статус беженца более 15 тысяч граждан Украины, около половины из них подала ходатайства в текущем году. Отметим, пока рассматривается заявление (а данный процесс затягивается на несколько месяцев), претендент имеет право работать без специальной рабочей визы, оформить которую довольно сложно.

Человек в такой ситуации может претендовать на зарплату в размере 2 -3 тысяч долларов в месяц, что на порядок выше заработков на Украине. Особенно хорошо платят на стройках – втрое больше, чем, например, в Польше.

Поэтому жители мирных областей страны, приезжая в Израиль, в массовом порядке начинают рассказывать о родственниках в ДНР и ЛНР, из-за сепаратисткой позиции которых им самим грозит на родине верная смерть. В большинстве случаев эти истории оказываются чистым вымыслом.

В МВД Израиля заявляют: заявок от украинцев и грузин вдвое больше, чем от беженцев из африканских стран, в которых идет война.

«Мы задействуем все средства, которые есть в нашем распоряжении, чтобы положить конец этому явлению. Тысячи таких заявок, большинство из которых лишены всякого основания, затрудняют работу системы и не дают нашим специалистам заниматься реальными обращениями», – цитирует Страна.ua главу МВД Израиля Арье Дери.

Тем, кому отказывают в статусе беженца, необходимо покинуть страну в течение семи дней. Если он отказывается это сделать добровольно, выдается ордер на арест, нелегала под конвоем доставляют в аэропорт и отправляют на родину.

Отметим, на фальшивых украинских беженцев в Израиле обратили внимание после того, как Украина подписала антиизраильскую резолюцию ООН.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.10.17

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