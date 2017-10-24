Развели, как детей: на Украине признались, кто заработал на крымском блэкауте

Блокада Крыма окончательно «оторвала» полуостров от Украины, а дивиденды от этого получила только кучка олигархов и западные страны.

Как уже сообщал «Новый День», после присоединения Крыма к России Украина перекрыла Северо-Крымский канал, организовала продуктовую блокаду полуострова, а в ночь на 22 ноября 2015 года Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва экстремистами опор ЛЭП в Херсонской области. На полуострове был введен режим ЧС, который продлился до мая 2016 года, и был отменен спустя некоторое время после ввода в эксплуатацию энергомоста.

Позже в правительстве Украины признали, что подрыв опор ЛЭП и создание «блэкаута» в Крыму нанесли больше вреда самой «Незалежной», чем полуострову: до этого Украина могла выдвигать некие условия и пользоваться своим положением снабжающей важным ресурсом стороны. Организаторы блэкаута лишили страну этого преимущества и чуть не угробили собственную энергосистему. Никаких положительных результатов для страны в целом эта акция не дала, зато сыграла на руку отдельным личностям.

«Каких-либо целей для Украины и украинцев не достигнуто. Цели достигнуты только негативные. Мы перестали зарабатывать деньги на продаже электроэнергии в Крым, мы перестали зарабатывать деньги на продаже воды в Крым. Лояльность крымчан к украинцам в результате этого блэкаута со стороны Украины еще более понизилась. Россия интенсифицировала вопрос энергетической и транспортной независимости Крыма. Был запущен так называемый энергомост, который частично решил эти проблемы. Сегодня интенсивно строится транспортный мост в Крым. То есть Крым в результате этой блокады был социально, экономически и политически изолирован от Украины, – цитирует РИА «Новости» украинского политолога Руслана Бортника, отметившего: зато олигархам в итоге удалось легализировать схемы в энергетическом секторе.

«Олигархи смогли таким образом по большому счету легализировать «Роттердам+" и другие схемы в энергетическом секторе, которые были проданы украинцам под соусом разрыва отношений с Россией, с неконтролируемыми территориями. Удалось установить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ как минимум в 2 раза выше рыночных, если не больше. Удалось серьезно заработать».

Бортник считает, что неплохие дивиденды получили и западные партнеры Украины: «На самом деле нынешняя поставка американского угля в Украину тоже является косвенным удаленным последствием блокировки Крыма. Западные партнеры серьезно заработали в постепенном переходе нашей ядерной промышленности на западное топливо для ядерных электростанций».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.10.17

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