В Удмуртии будут перерабатывать алюминий для Крыма

В Удмуртии создано предприятие, призванное заниматься переработкой алюминия для нужд Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соучредителями нового производства стали севастопольское АО «Промышленно-инвестиционный комплекс Вектор» и местный предприниматель. Общий объем инвестиций составит 70 миллионов рублей. Ижевская сторона готовит производственные площадки, крымчане поставят оборудование. Предприятие займется переработкой лома и производством посуды с тефлоновым покрытием. Первую продукцию планируется выпустить на рынок в 2018 году.

Отметим, Крым в целом потребляет немного алюминия. За последние 5 лет общий объем импорта составил 123 тонны. Основным поставщиком из-за границы является Турция (32%), на втором месте – Украина (21%).

Между тем, потребление алюминия является индикатором развития высокотехнологичных производственных отраслей и состояния экономики в целом.

Ижевск, Артем Рокотов

Ижевск. Другие новости 24.10.17

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