«Дурак на дураке!» Чиновников в Крыму пообещали увольнять с волчьим билетом    

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал увольнять чиновников, допустивших невыплату зарплаты в бюджетном секторе, с волчьим билетом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 2 недели назад, посещая Бахчисарайский район, глава РК поручил в кратчайшие сроки погасить задолженность в МУП «УК «Бахчисарай». Директора предприятия минувшим летом задержали за взятку, позже выяснилось, что на предприятии 10 месяцев толком не платят зарплату. Вопрос должны были решить к 20 октября, но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки.

«Дурак на дураке! – возмутился сегодня на заседании Совета министров РК Сергей Аксенов. – Мы уже все подготовили, все документы заставили подписать, осталось только конвой к курьеру приставить, чтобы он бумаги, куда надо донес. 100 причин нашли и отговорок – то Машки на месте нет, то Ваньки…»

Глава Крыма пригрозил: чиновники и руководители бюджетных и муниципальных учреждений, допустившие формирование задолженности по зарплате, будут увольняться с «волчьим билетом»: «Чтобы никуда уже не могли устроиться», – заключил Аксенов.

Что же касается МУП «УК «Бахчисарай», то глава Крыма пообещал, что ни один чиновник, причастный к решению этой проблемы, не покинет рабочее место, пока вопрос не будет закрыт.

Бахчисарай, Варвара Бурлакова

Бахчисарай. Другие новости 24.10.17

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