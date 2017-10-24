В Крыму за смерть пациентов пойдут под суд отоларинголог и анестезиолог

В Евпатории умерли два пациента из-за врачебных ошибок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре 2015 года 14-летняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована «Евпаторийскую городскую детскую клиническую больницу». Врач-анестезиолог-реаниматолог не оказала пациентке медицинскую помощь в полном объеме, в результате чего она скончалась на следующий день.

Еще один случай произошел в августе прошлого года: пациента доставили в приемное отделение «Евпаторийской городской больницы». Медики провели ряд исследований. Однако врач-оториноларинголог проигнорировал их результаты и нарушил технику проведения операции, вследствие чего потерпевший на следующий день скончался.

По данным инцидентам собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину медиков. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности, из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Уголовные дела с утвержденными заключениями направлены в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 24.10.17

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