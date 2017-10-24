Не надо было наглеть: фирмы по ремонту дымоходов останутся в Крыму без работы

В правительстве Крыма намерены переформатировать госпредприятие «Крымгазсети», возложив на него функцию по обслуживанию дымовентиляционных каналов в домах крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для этого послужило нежелание частных компаний добросовестно оказывать соответствующие услуги.

По словам министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика, МЧС выдано 53 лицензии, однако по факту в республике работает всего порядка таких 40 фирм.

«Как правило, это мелкие предприятия, с уставным фондом 10 тысяч рублей. Небольшие частные предприятия не заинтересованы в оказании качественных услуг, и основным приоритетом для них является, конечно же, получение доходов», – пояснил руководитель ведомства на заседании Совета министров Крыма.

«Занимаются грабежом граждан, устроили бардак», – прокомментировал озвученную информацию глава Крыма Сергей Аксенов.

Как утверждает Белик, создание на базе ГУПа «Крымгазсети» подразделений по обслуживанию, проверке и ремонту дымовентиляционных каналов позволит оказывать влияние на ценообразование и качество услуг. Сейчас на госпредприятии уже расширяют штат и закупают необходимое оборудование и инструменты.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.10.17

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