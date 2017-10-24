Предприимчивый наркодилер из Ялты снабжал клиентов поваренной солью – полицейские задержали его с поличным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31-летний крымчанин находился в припаркованном в неположенном месте автомобиле, увидев полицейских, он начал сильно нервничать, излишнее беспокойство его и выдало. Осматривая салон машины полицейские обнаружили более 50 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, еще 10 таких же пакетиков были найдены в тайниках неподалеку от автомобиля.

Между тем, по данным экспертизы, только в нескольких пакетах оказалось наркотическое вещество – «соль», общей массой около 4 грамм, еще в одном пакете был амфетамин, а в остальных свертках – обычная поваренная соль.

По словам задержанного, синтетические наркотики он планировал расфасовать по пакетикам и сделать тайники в черте города, но в дальнейшем решил оставить дурманящую «соль» себе, а в свертки поместил поваренную соль.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь любителю «соли» грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Ялта, Анастасия Зук

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