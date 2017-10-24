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Вторник, 24 октября 2017, 15:33 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Крым и Севастополь оказались в «черном списке» по долгам за капремонт

Крым и Севастополь оказались в «черном списке» по долгам за капремонт

Крым и Севастополь оказались в числе регионов России, имеющих самые большие задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА , рейтинг составили эксперты ОНФ, проанализировав статистику по состоянию на II квартал 2017 года.

Согласно данным, в Крыму собираемость взносов по всем формам собственности составила всего 18,23% от запланированного сбора. В Севастополе этот показатель – 50,99%.

В числе регионов-должников также оказались Кабардино-Балкария (11,69%), Северная Осетия (14,92%), Ингушетия (16,55%), Дагестан (21,54%), Тыва (27,41%), Забайкальский край (39,83%), Чукотский автономный округ (45,4%) и Адыгея (48,55%).

Примечательно, что в целом по России муниципалитеты должны за капремонт больше, чем собственники приватизированных квартир. Чтобы изменить ситуацию и повысить собираемость эксперты предлагают «предусмотреть дополнительные меры и санкции» в отношении должников.

«Одной из причин низкой собираемости денег является недостаточная работа сотрудников регоператоров по взысканию задолженностей за капремонт. Поэтому мы предлагаем создать стандарт эффективной деятельности фондов капитального ремонта. С одной стороны, это помогло бы составить рейтинг самых эффективных регоператоров. А с другой стороны, позволило бы избавиться от наименее эффективных структур», – считает эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина.

По ее мнению, уровень собираемости взносов можно было бы использовать для оценивания эффективности региональных операторов. В случае если он окажется низким – лишать руководителей регоператоров премий.

Как уже сообщал , в Крыму тема капремонта неоднократно вызывала скандалы. На полуострове долгое время тянули с принятием закона, который позволяет получать льготникам компенсации по взносам на капремонт. Жители Керчи, недовольные работой местного оператора, устраивали сходы: причиной послужили, по их мнению, некомпетентность чиновников и «провал реформы ЖКХ». Ожесточенные дискуссии на эту тему проходили и в Госсовете Крыма, где обсуждались проекты по внесению изменений в закон республики о проведении капремонта.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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