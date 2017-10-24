Крым и Севастополь оказались в «черном списке» по долгам за капремонт

Крым и Севастополь оказались в числе регионов России, имеющих самые большие задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составили эксперты ОНФ, проанализировав статистику по состоянию на II квартал 2017 года.

Согласно данным, в Крыму собираемость взносов по всем формам собственности составила всего 18,23% от запланированного сбора. В Севастополе этот показатель – 50,99%.

В числе регионов-должников также оказались Кабардино-Балкария (11,69%), Северная Осетия (14,92%), Ингушетия (16,55%), Дагестан (21,54%), Тыва (27,41%), Забайкальский край (39,83%), Чукотский автономный округ (45,4%) и Адыгея (48,55%).

Примечательно, что в целом по России муниципалитеты должны за капремонт больше, чем собственники приватизированных квартир. Чтобы изменить ситуацию и повысить собираемость эксперты предлагают «предусмотреть дополнительные меры и санкции» в отношении должников.

«Одной из причин низкой собираемости денег является недостаточная работа сотрудников регоператоров по взысканию задолженностей за капремонт. Поэтому мы предлагаем создать стандарт эффективной деятельности фондов капитального ремонта. С одной стороны, это помогло бы составить рейтинг самых эффективных регоператоров. А с другой стороны, позволило бы избавиться от наименее эффективных структур», – считает эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина.

По ее мнению, уровень собираемости взносов можно было бы использовать для оценивания эффективности региональных операторов. В случае если он окажется низким – лишать руководителей регоператоров премий.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму тема капремонта неоднократно вызывала скандалы. На полуострове долгое время тянули с принятием закона, который позволяет получать льготникам компенсации по взносам на капремонт. Жители Керчи, недовольные работой местного оператора, устраивали сходы: причиной послужили, по их мнению, некомпетентность чиновников и «провал реформы ЖКХ». Ожесточенные дискуссии на эту тему проходили и в Госсовете Крыма, где обсуждались проекты по внесению изменений в закон республики о проведении капремонта.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.10.17

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