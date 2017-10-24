Аксенов снял с должности начальника Службы финансового надзора Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил начальника Службы финансового надзора Крыма Павла Токарева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Токарев уйдет в отставку с 8 ноября.

«Уволить Токарева Павла Владимировича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности начальника Службы финансового надзора Республики Крым 8 ноября 2017 года по собственной инициативе», – говорится в указе, опубликованном сегодня на правительственном сайте.

Напомним, Павел Токарев возглавлял Крымфиннадзор с июля 2014 года. До этого занимал должности министра финансов РК и начальника фининспекции.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 24.10.17

Крым и Севастополь оказались в «черном списке» по долгам за капремонт. / В Крыму более полумиллиона человек остались без света. / Они сдадутся без боя: США нашли замену президенту Украины. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»