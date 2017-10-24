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Вторник, 24 октября 2017, 17:19 мск

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Крым

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Аксенов снял с должности начальника Службы финансового надзора Крыма

Аксенов снял с должности начальника Службы финансового надзора Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил начальника Службы финансового надзора Крыма Павла Токарева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Токарев уйдет в отставку с 8 ноября.

«Уволить Токарева Павла Владимировича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности начальника Службы финансового надзора Республики Крым 8 ноября 2017 года по собственной инициативе», – говорится в указе, опубликованном сегодня на правительственном сайте.

Напомним, Павел Токарев возглавлял Крымфиннадзор с июля 2014 года. До этого занимал должности министра финансов РК и начальника фининспекции.

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