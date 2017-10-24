Симферополь оказался не готов к отопительному сезону: внутридомовые сети дают сбой

В Симферополе отопительный сезон начался с прорывов внутридомовых сетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за первые сутки подачи тепла в дома симферопольцев, горожане 60 раз пожаловались на порывы в сетях. Часть домов города до сих пор остается без тепла.

«Как обычно это бывает: включили давление – начали рваться сети. Уже поступило несколько обращений от граждан. Сейчас приводим сети в порядок. Прорывы происходят «на входе» в дом или на внутридомовых сетях. Приходится отключать весь дом. Это украинское наследие, с ним нужно работать», – прокомментировал ситуацию глава администрации Симферополя Игорь Лукашев. Напомним, отопительный сезон в Симферополе стартовал в понедельник, 23 октября.

Сегодня вице-премьер Крыма Владимир Серов на заседании Совмина РК заявил о старте отопительного сезона в 21 из 25 муниципалитетах. В Ялте, Феодосии, Алуште и Красноперекопске он начнется 25 октября.

Симферополь, Мария Моссур

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