Суд не позволил правительству Севастополя лишить местного жителя земли

Правительству Севастополя не удалось изъять у жителя города земельный участок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сторону севастопольца встал суд, подтвердивший, что спорной территорией горожанин владеет на законных основаниях.

По информации пресс-службы городского суда, речь идет о земельном участке, расположенном на улице 7 ноября. Чиновники из департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя, добиваясь изъятия, настаивали на том, что принятое еще в 2010 году распоряжение Севастопольской городской госадминистрации «О передаче в собственность граждан-членов «ЖСК «Крокус-02» земельных участков в районе ул. Калича» является незаконным. Однако суд установил, что спорная территория на улице 7 ноября вообще не имеет никакого отношения к ЖСК «Крокус-02».

«Гражданин обратился с соответствующим заявлением в Севастопольский городской совет, который на сессии принял решение о передаче участка в частную собственность. Государственный акт на участок был выдан в 2007 году. Именно такой порядок был предусмотрен действующим законодательством Украины для передачи в частную собственность земли, не относящейся к особо охраняемой категории», – сообщила пресс-служба Севастопольского горсуда.

В Севастопольском городском суде рассматривалась поданная чиновниками апелляция по этому делу. Ранее департаменту по имущественным и земельным отношениям в изъятии участка отказал Балаклавский районный суд, решение которого правительство решило оспорить.

Напомним, это уже не первый проигрыш правительства Севастополя в судах по делам, связанным с попытками забрать у местных жителей земелю. В начале октября стало известно, что судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда России отменила решение Севастопольского горсуда от 15 декабря 2016 года об истребовании земельного участка. Дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Как уже сообщал «Новый День», власти Севастополя развернули масштабную судебную кампанию против жителей города: чиновники намерены подать тысячки исков по изъятию земельных участков. Основанием для изъятия в правительстве называют незаконность получения севастопольцами земли в собственность во времена Украины. О том, что жители Севастополя могут остаться без участков стало известно во время разработки нового генерального плана города. Тогда горожане вышли на митинг, который собрал около трех тысяч человек, и потребовали внесения изменений в проект генплана, а также выразили недоверие к властям, потребовав отставки губернатора Дмитрия Овсянникова, на тот момент исполнявшего обязанности главы города, и роспуска Заксобрания.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 24.10.17

Симферополь оказался не готов к отопительному сезону: внутридомовые сети дают сбой. / Симферополь избавится от желтых автобусов. / Собчак: за дружбу с Украиной можно заплатить любую цену – хоть Крымом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»