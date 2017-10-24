Москвичка проведет 4 года в колонии за попытку «заработать» на памяти крымчан

Москвичка, присвоившая 10 миллионов рублей во время реконструкции мемориала жертвам фашистского концлагеря в Симферополе, ближайшие 4 года проведет в тюрьме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий приговор мошеннице вынес Гагаринский суд Москвы.

Следствие продолжалось более двух лет. В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что женщина с сообщниками организовали фирму-однодневку для реализации мошеннической схемы. Компания заключила договор с «Симферопольским камнеобрабатывающим заводом» на поставку гранита для реконструкции мемориального комплекса в совхозе «Красный» под Симферополем.

Предприятие перечислило фирме более 10 миллионов рублей, однако камень так и не получило. Коммерсанты испарились вместе с деньгами, которые были переведены на счета фирм-посредников.

Мошенницу задержали летом прошлого года в Москве.

.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 24.10.17

Дальше будет только хуже: Украина основала ООН. / Суд не позволил правительству Севастополя лишить местного жителя земли. / Симферополь оказался не готов к отопительному сезону: внутридомовые сети дают сбой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»