Все приходится делать самому: новый глава Симферополя объявил себя супергероем

Новоявленный глава администрации Симферополя Игорь Лукашев объявил себя крутым регулировщиком – единственным, кому удалось упорядочить движение в районе Центрального рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это место отличается большими «пробками».

«В субботу с Сергеем Петровичем Круцюком регулировали движение возле стоянки. Стоит экипаж, один сотрудник в машине, двое работают на улице. Я такой работы не видел. Они ходят со своими жезлами еле-еле, водители на них не обращают внимания. Пришлось самому стать и за 10 минут наладить движение, – поведал сити-менеджер. – Водители огрызаются. Я там нескольких водителей поймал, хотел вызвать ОМОН, чтобы их на 15 суток закрыли. Обнаглели уже до ручки, а офицеры позволяют с собой так разговаривать. Офицер регулирует движение, а водители как имеют право ему не подчиняться? Почему меня в гражданской одежде водители слушаются, а вас в форме не слушаются?», – обратился Лукашев к начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Симферополю Павлу Павлюкову.

Далее рассказ главы администрации принял драматический характер: оказалось, что один из водителей пытался наехать на него (в буквально смысле) да еще в присутствии сотрудника ГИБДД.

«Я потом его, конечно, успокоил, вытащил из машины и объяснил все, – продолжал геройствовать Лукашев. – Не надо стесняться, надо воспитывать».

Однако глава Симферопольского отдела ГИБДД настроя градоначальника не поддержал, сославшись на менталитет симферопольских водителей, с которыми «лучше меньше словесного контакта».

Кроме того, Павлюков обвинил в многокилометровой пробке, образовавшейся в минувшие выходные парковщиков, которые «забили стоянку, закрыли шлагбаум и ушли».

Лукашев распорядился недобросовестных парковщиков уволить.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 24.10.17

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