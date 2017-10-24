Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 октября 2017, 19:51 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

У  Украины появились  основания выдать  Саакашвили Грузии

У  Украины появились  основания выдать  Саакашвили Грузии

Миграционная служба Украины отказалась предоставлять статус беженца бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Как передает корреспондент РИА , теперь у чиновников появилось законное право экстрадировать Сакаашвили в Грузию. «Сейчас нет никаких обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию», – заявил генпрокурор «Незалежной» Юрий Луценко.

Между тем, сам Саакашвили отрицает отказ и настаивает, что имеет все основания, чтобы не покидать территорию Украины. «Генеральный прокурор Луценко окончательно заврался! Он заявил, что миграционная служба отказала мне в праве находиться в стране, и меня можно депортировать! Ирония ситуации в том, что миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться в Украине», – написал политик на своей странице Facebook.

В социальной сети рекомендуют Саакашвили переселиться в палаточный табор под Верховной Радой, украинцы уверены, что так будет «надежнее»: «Предупредить или прогнозировать, что сделает эта «власть», сошедшая с ума, невозможно. Наши демократические депутаты, возможно, смогут поднять шум в европейских государствах и в США», – просчитывают дальнейшие действия пользователи сети.

А противники бывшего губернатора Одессы готовы подписать петицию о депортации экс-президента Грузии «домой»: «Поможем Михе вернуться на родину в Грузию и ответить за свои «достижения» перед реформированной им фемидой Грузии».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.10.17

Все приходится делать самому: новый глава Симферополя объявил себя супергероем. / Москвичка проведет 4 года в колонии за попытку «заработать» на памяти крымчан. / Дальше будет только хуже:  Украина основала ООН.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Власти Керчи отказались вводить курортный сбор

Все приходится делать самому: новый глава Симферополя объявил себя супергероем

Москвичка проведет 4 года в колонии за попытку «заработать» на памяти крымчан

Дальше будет только хуже:  Украина основала ООН

Суд не позволил правительству Севастополя лишить местного жителя земли

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости