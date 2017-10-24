У  Украины появились  основания выдать  Саакашвили Грузии

Миграционная служба Украины отказалась предоставлять статус беженца бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь у чиновников появилось законное право экстрадировать Сакаашвили в Грузию. «Сейчас нет никаких обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию», – заявил генпрокурор «Незалежной» Юрий Луценко.

Между тем, сам Саакашвили отрицает отказ и настаивает, что имеет все основания, чтобы не покидать территорию Украины. «Генеральный прокурор Луценко окончательно заврался! Он заявил, что миграционная служба отказала мне в праве находиться в стране, и меня можно депортировать! Ирония ситуации в том, что миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться в Украине», – написал политик на своей странице Facebook.

В социальной сети рекомендуют Саакашвили переселиться в палаточный табор под Верховной Радой, украинцы уверены, что так будет «надежнее»: «Предупредить или прогнозировать, что сделает эта «власть», сошедшая с ума, невозможно. Наши демократические депутаты, возможно, смогут поднять шум в европейских государствах и в США», – просчитывают дальнейшие действия пользователи сети.

А противники бывшего губернатора Одессы готовы подписать петицию о депортации экс-президента Грузии «домой»: «Поможем Михе вернуться на родину в Грузию и ответить за свои «достижения» перед реформированной им фемидой Грузии».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.10.17

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