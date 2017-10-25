Крымчанин рискует сесть в тюрьму за оригинальный способ лечения суставов

Крымчанин нашел эффективное средство для лечения суставов, правда, за его хранение можно сесть в тюрьму.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, красноперекопские полицейские обнаружили в частном доме коноплю «в значительном размере» – 70,1 грамма.

Газетный сверток с наркосодержащим растением предусмотрительный крымчанин прятал под подушкой.

По его словам, кусты конопли он обнаружил недалеко от одного из дачных поселков, сорвал «парочку» и использовал как народное средство для лечения суставов.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений содержащих наркотические средства, совершенные в значительном размере).

Стороннику народной медицины грозит до трех лет лишения свободы.

Красноперекопск, Оксана Мурзина

Красноперекопск. Другие новости 25.10.17

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