Госкомветеринарии Крыма заподозрили в «крышевании» антисанитарных объектов

Феодосию и курортные поселки снабжали сомнительной продукцией, произведенной в подпольных цехах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россельхознадзор Крыма, проведя совместные рейды с управлением ФСБ России по РК, обнаружил производства, где имели место серьезные нарушения, представляющие угрозу эпидемиологической ситуации, здоровью и жизни людей. Надзорное ведомство считает, что на нарушения закрывал глаза Государственный комитет ветеринарии Крыма – хозяйствующие субъекты-нарушители подконтрольны именно ему.

Грубые нарушения допускались в посёлке Кировское, где расположен убойный цех ИП Пятак. Там в карантинном отсеке обнаружены корма и 38 свиней различного возраста без идентификационных бирок и сопроводительных документов. В холодильных камерах предприятия хранились мясные полуфабрикаты неизвестного происхождения без маркировки и сроков годности.

В селе Бабенково (Кировский район) вскрыты грубейшие нарушения санитарно-ветеринарных требований. На одной территории с местом содержания и убоя животных комиссией обнаружен подпольный цех по производству готовой мясной продукции (колбасных изделий) и замороженных полуфабрикатов (котлет, пельменей, колбасок для гриля, зельца). На момент проверки там ждали отправки на реализацию в Феодосию и близлежащие курортные поселки 152 кг такой продукции.

В Новокрымском (Джанкойский район) работал цех, откуда в торговые точки отправляли мясо без ветеринарно-санитарной экспертизы, разделывая его в антисанитарных условиях. Биологические отходы сотрудники оставляли просто за ограждением предприятия, что является прямым путем распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний.

Сельхознадзор подчеркивает: ранее все эти три объекта прошли проверки Госкомветеринарии Республики Крым, в ходе которых не было выявлено существенных нарушений.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.10.17

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