Российские игрушечные грузовики прорвались на Украину, чтобы посягнуть на целостность страны

На Украину вторглись машинки с символикой РФ и посягали на неприкосновенность «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игрушечные модели автомобилей и вертолетов с флагами России и надписями «СПЕЦНАЗ», «ОМОН», «Вооруженные силы РФ» были обнаружены на прилавках гипермаркета в Броварах. Патриотически настроенные украинцы сообщили о «вторжении» в социальных сетях, прокуратура начала расследование.

«В рамках досудебного расследования уголовного производства, осуществлен обзор в помещении одной из сетей строительных магазинов и проведен допрос руководства гипермаркета. Все обстоятельства выясняются», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области и призвали украинцев и далее информировать компетентные органы о фактах, которые могут свидетельствовать о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В социальных сетях по этому поводу развернулась дискуссия. Одни заявляют: торговать подобными игрушками – серьезное преступление, другие же не видят ничего страшного в том, что дети будут играть машинками: «Ребенок станет сепаратистом или что?»

Некоторые призывают натравить на владельцев гипермаркета националистов-радикалов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.10.17

«Крымгазсети» обвинили в создании искусственного дефицита баллонного газа для обогащения частных фирм. / Госкомветеринарии Крыма заподозрили в «крышевании» антисанитарных объектов. / В Крыму на смену ветру придут дожди. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»