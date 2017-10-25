В Севастополе пропала школьница (ФОТО)

В Севастополе разыскивают 13-летнюю горожанку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка-подросток ушла из дома на улице Бастионная вечером 23 октября. По словам очевидцев, в последний раз юную жительницу Севастополя видели в тот же вечер на улице Матроса Кошки. Родители обратились с заявлением о пропаже ребенка в полицию сегодня утром, пишет «Искра».

«Проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения ребенка. К сожалению, пока нет никакой другой информации о местонахождении девочки», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Севастополя.

Приметы Софии Медведевой: рост 165 см, выглядит на 15-17 лет, прямые волосы, стрижка-каре.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщать в ближайшее отделение полиции.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 25.10.17

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