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NewDayNews.ru

Среда, 25 октября 2017, 17:53 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Для охраны Крымского моста создадут спецподразделение

Для охраны Крымского моста создадут спецподразделение

Охранять Крымский мост будет морская бригада.

Как передает корреспондент РИА , новое соединение будет сформировано на базе Федеральной службы войск национальной гвардии России. Об этом заявил директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

В свою очередь, в Росавтодоре подчеркнули, что Керченский мост уже построен более чем на 50% и заверили: функционирование автодороги через пролив начнется до следующего года.

«Нет никаких сомнений, что к концу 2018 года движение по автодорожной части уже будет запущено», – сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов.

Напомним, 13 октября мостостроители установили автодорожную арку моста через Керченский пролив. По информации инфоцентра «Крымский мост», единое мостовое полотно автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив будет сформировано в первом квартале 2018 года.

Керчь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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