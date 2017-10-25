Прокуратура занялась свалкой Севастополя

На мусорный полигон в Первомайской балке, официально закрытый еще в 2008-м , продолжают привозить отходы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Севастополя, несмотря на то, что в апреле 2017 года была открыта третья очередь полигона, мусоровозы до нее не доезжают, разгружаясь на первой и второй, которые используются уже 16 лет и заполнены на 300%. Расчётный срок их эксплуатации завершился в 2014 году.

В ведомстве добавляют: работники полигона не прошли необходимое обучение по обращению с мусором, а на территории, где размещаются отходы лакокрасочных материалов, обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, тары из-под нефтепродуктов, не осуществляется радиационный дозиметрический контроль.

Прокуратура уже не в первый раз обязывает ГУП С «Благоустройство города Севастополь», эксплуатирующее полигон, устранить нарушения законодательства.

Отметим, что мусорный полигон в Первомайской балке беспокоит общественников и экологов. После дождей стоки со свалки попадают в Черную реку, что создает риск загрязнения всей бухты Инкермана, а также источников водоснабжения севастопольцев.

Власти города на протяжении нескольких лет говорят о планах по строительству мусороперерабатывающего завода. Весной чиновники обещали до конца года найти инвестора. Но пока их стараний хватило лишь на увеличение площади мусорного полигона. Третьей очереди, занимающей почти 5 гектаров, должно хватит на 12-15 лет. Проектный объем захоронения отходов составляет 13,5 миллионов кубометров.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 25.10.17

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