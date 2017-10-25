В Севастополе пенсионеров и инвалидов оставили без лекарств

В Севастополе произошел очередной скандал в сфере здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственная городская социальная аптека закрылась без объяснения причин, а люди остались без жизненно важных препаратов.

«Мы второй день здесь дежурим. Просто издеваются над людьми. Уже «скорые» здесь были, потому что плохо. А лекарства мы получить не можем», – процитировал севастопольский канал «Севинформбюро» стоящих в очереди льготников.

Учреждение не работало с утра 23 октября. Сотрудники отказались выходить на работу из-за задержки по выплате зарплаты, а глава «Севастопольской аптечной сети» и вовсе скрылся с ключами.

По словам директора городского департамента здравоохранения Антона Бахлыкова, учреждение его ведомству не подчиняется. «Оно унитарное. Работает, формирует прибыль. Руководитель берет людей, формирует расписание, платит зарплату», – заявил чиновник, добавив, что «коллективу было предложено (ранее) трудоустроится в государственное бюджетное учреждение, куда переданы функции по льготному обеспечению».

Тем не менее, накануне после обеда помещение вскрыли при помощи сотрудников МЧС и начали выдавать медикаменты. Позднее Бахлыков подписал приказ о передаче всех ресурсов предприятия в оперативное управление главного врача городской больницы №5 Марины Зиминой.

В данный момент аптека работает в обычном режиме.

Севастополь, Оксана Мурзина

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