В Крыму парапланерист застрял на сосне

В Крыму парапланерист приземлился на сосне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, молодой человек взлетел с Ай-Петри, но не рассчитал траекторию движения и «сел» в лесу недалеко от Мисхора, застряв в кронах деревьев – стропы параплана зацепились за ветви.

«Высота сосен составляет 25 метров над землей. При помощи альпинистского снаряжения были проведены работы по спасению пострадавшего. Спасательная операция заняла более двух часов», – сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло во вторник. Парапланерист во время неудачного приземления застрял на дереве, зацепившись стропами за ветви. В спасательной операции участвовали трое сотрудников «Крым-Спас».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 25.10.17

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