В Крыму участились попытки оформить прибрежную землю по подложным документам

В Крыму участились попытки оформить землю по подложным документам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госкомрегистр передал в правоохранительные органы материалы, по которым возбуждено два уголовных дела по факту подделки правоустанавливающих документов.

Так, в Евпатории пытались зарегистрировать права собственности на четыре коттеджа, расположенные в прибрежной зоне. К заявлениям были приобщены свидетельства о праве собственности украинского образца. Однако при проведении правовой экспертизы оказалось, что бланки свидетельств подделаны. Кроме того, выяснилось, что регистрируемая недвижимость фактически принадлежит юридическому лицу.

Напомним, ранее была пресечена попытка завладеть чужим земельным участком: в Госкомрегистр были поданы документы на регистрацию перехода права собственности земельного участка площадью 0,0946 га в селе Семидворье, выделенного для индивидуального дачного строительства. Заявитель предоставил госакт на землю, датированный 2008 годом, договор купли-продажи, а также доверенность на представление интересов физлица в Госкомрегистре, выданную в марте 2009 и якобы удостоверенную нотариусом из Николаевской области Украины. При этом, сам Госкомрегистр как республиканский орган регистрации прав был создан в 2014 году.

Полиция провела проверку документов и отказала в возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо ложного документа». Действия сотрудников полиции были обжалованы. В прокуратуре установили, что полицейские провели проверку не в полном объеме. История тянется до сих пор.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 25.10.17

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