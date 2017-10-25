Женщинам  не советуют ехать на Украину

Популярный американский сайт для женщин Womens Article включил Украину в «черный список», назвав опасной страной для путешественников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за «продолжающегося на востоке страны вооруженного конфликта с Россией» авторы рейтинга поставили «незалежную» на последнее место в топ-10 самых «нежелательных» для поездок государств мира.

В «компании» с Украиной оказались Египет, Нигерия, Йемен, Венесуэла, Колумбия, Сальвадор, Кения и Гондурас.

Лидером антирейтинга признан Пакистан. Американок в этой стране пугают террористами, восстаниями местного населения и антиамериканскими настроениями в целом.

Напомним, что в апреле текущего года эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) также отдали Украине 10-е место в числе самых небезопасных направлений для туристов. Правда, первое место присудили Колумбии, а Пакистан и Египет в топ-10 не вошли. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью и терроризмом в государстве, военные конфликты, способность правоохранительных органов защитить граждан

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 25.10.17

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