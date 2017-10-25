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Среда, 25 октября 2017, 17:53 мск

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Жительница Севастополя за издевательства над дочкой получила 6 лет колонии

Жительница Севастополя за издевательства над дочкой получила 6 лет колонии

В Севастополе вступил в силу приговор суда в отношении 29-летней местной жительницы, издевавшейся над маленькой дочкой.

Как передает корреспондент РИА , 5-летняя девочка в феврале этого года поступила в одну из больниц Севастополя с многочисленными телесными повреждениями. Оказалось, что побои ребенку нанесла мать: женщина с силой толкнула дочку, которая ударилась об шкаф, в результате чего разбилась зеркальная полка. Это еще больше разгневало родительницу и она нанесла девочке не менее 30 ударов руками и ногами. После чего женщина заставила убирать ребенка осколки, а затем и вовсе ушла из квартиры, бросив избитую малышку одну.

При этом по данным следствия, с января 2014 года обвиняемая систематически, по незначительным поводам, избивала дочь и морально издевалась над девочкой. Кроме того установлено, что мать не следила за состоянием здоровья ребенка и не занималась ее воспитанием.

По инициативе следствия женщина была лишена родительских прав. Приговором Гагаринского районного суда обвиняемой было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, но родительница сочла приговор суровым и попыталась его обжаловать. Однако обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия оставила оспариваемый приговор без изменения, сообщила пресс-служба Следственного комитета Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

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