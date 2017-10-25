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Среда, 25 октября 2017, 17:53 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму собираются взимать курортный сбор с жителей Севастополя

В Крыму собираются взимать курортный сбор с жителей Севастополя

В Крыму продолжается обсуждение законопроекта о курортном сборе: рассматривается предложение ограничить «туристический налог» только активным сезоном.

Как уже сообщал , крымские власти склоняются к тому, чтобы установить минимальную сумму хотя бы в первый год эксперимента.

Есть так же предложение дифференцировать «курортный налог» в зависимости от времени года: например, в январе – марте – 0, апреле – июне – от 5 до 15 рублей, а в высокий сезон – до 50.

Другой способ: определять ставку курортного сбора в процентном соотношении к стоимости проживания. Например, 0,5 % от цены номера или койко-места в сутки, но не более 100 или 150 рублей.

Третий вариант: установить разовый сбор – 300 рублей с человека, не зависимо от срока пребывания на полуострове.

Новое предложение – взимать деньги только с 1 мая по 30 сентября. Предполагается, что отсутствие сбора в несезон привлечет на полуостров больше туристов.

Напомним, собирать деньги с туристов намерены в 6 городах Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта. Керчь от участия в эксперименте отказывается. Ранее от курортного сбора отказался Севастополь. Но жителям этого города придется платить «турналог», если они, приезжая в муниципалитеты РК, будут останавливаться в официальных средствах размещения – по крайней мере, такой вариант заложен в законопроект. Сами крымчане на территории республики налог платить не будут.

Симферополь, Лиана Макоба

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© 2017, РИА «Новый День»

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