Гуманитариям здесь не место: в Крыму официально заявили, кто нужен, а кто – нет

Крым испытывает острую нехватку медицинских кадров, строителей, инженеров, сельхозработников и водителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уровень безработицы в Крыму за последние три года снизился до 0,4%. Уровень трудоустройства обратившихся в центры занятости составляет примерно 67%.

На общероссийском портале «Работа в России» крымскими работодателями предоставлено 14 тысяч 778 вакантных рабочих мест. При этом около 2 тысяч вакансий, где работодатель обеспечивает сотрудников жильем.

Тем не менее, неофициальный уровень безработицы в Крыму, по данным опросов Росстата, составляет 5,6%.

«В целом, ситуация благополучная, но она достаточно серьезно разнится по регионам. Если в Симферополе, Ялте, Феодосии на одного безработного или ищущего работу приходится порядка 10 вакансий, то в Армянске, Раздольном, Советском – 1 вакансию претендуют 2 безработных», – рассказал директор «Центра занятости населения» Сергей Бродовский.

В республике открыто более 1 тысячи вакансий для медицинского персонала. Дефицит медиков, в основном, наблюдается в сельской местности.

«У нас очень серьезная нехватка инженерных кадров. Серьезная потребность и в квалифицированных рабочих, строительных кадрах – на сегодняшний день более 3 тысяч вакантных единиц в строительстве», – отметил Бродовский.

Кроме того, в Крыму открыто около 700 вакансий для водителей, также требуются бухгалтеры. В курортный сезон не хватает поваров.

А вот журналистам, психологам и политологам найти работу достаточно сложно.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 25.10.17

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