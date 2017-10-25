В Никитском саду 37 тысяч хризантем собрались на бал (ФОТО)

В Никитском ботаническом саду открылся традиционный «Бал хризантем».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство крупноцветковых хризантем не успели раскрыться к открытию. «Погода нас немного подвела, но уже к ближайшим выходным станет видна задумка наших архитекторов – переход от темного к светлым тонам в каждом лепестке», – пояснил директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.

По его словам, из 360 сортов, представленных в этом году, 45 новинок. «Это не рекордное количество, но близко к этому, – заверил Плугатарь. – Мы очень много ездим, со всех уголков земли привозим самое лучшее, как положено ботаникам». Директор сада подчеркнул, что не каждый гибрид показывает устойчивость и становится сортом, а на создание новых сортов уходит в среднем 5-10 лет. «Некоторые уже получили свое название, а часть мы попросим назвать посетителей бала», – уточнил Плугатарь.

За последние три года, по словам руководителя, НБС восстановил лаборатории, теплицы, приборную и машинно-тракторную базу. «Мы сейчас на самом прорыве научных достижений, – заверил Плугатарь. – Спустя 20 лет открывается парк Монтедор, который станет частью кактусовой оранжереи и райского сада». Всего для выставки «Бал хризантем» в Никитском саду высажено 37 тысяч цветов, которые будут радовать посетителей до первых заморозков в декабре.

Впервые экспозицию разделили на площадку с мелкоцветковыми бордюрными хризантемами и центральную экспозицию, оформленную в виде цветка с восьмью лепестками.

Ялта, Глеб Заскоков

Ялта. Другие новости 25.10.17

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