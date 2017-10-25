Это волна «выплеснула» Крым: в России проверят, как школьникам преподают историю

Совет Федерации проверит правильность описания в школьных учебниках раздела, связанного с воссоединением Крыма с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время во многих школьных учебниках история излагается весьма оригинально. Например, в учебнике 10-го класса по истории России события, предшествовавшие воссоединению полуострова и РФ, описываются так: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

В связи с массой претензий комитету по образованию и науке Государственной Думы поручено проверить в школьных учебниках описание событий «Крымской весны» с юридической, правовой, политической и гражданской точек зрения и обязать министерство образования РФ исправить ошибки и сомнительные моменты.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.10.17

В Никитском саду 37 тысяч хризантем собрались на бал (ФОТО). / В Крыму не нужны специалисты по человеческим ресурсам . / В Крыму собираются взимать курортный сбор с жителей Севастополя. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»