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Среда, 25 октября 2017, 20:28 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Это волна «выплеснула» Крым: в России проверят, как школьникам преподают историю

Это волна «выплеснула» Крым: в России проверят, как школьникам преподают историю

Совет Федерации проверит правильность описания в школьных учебниках раздела, связанного с воссоединением Крыма с Россией.

Как передает корреспондент РИА , в настоящее время во многих школьных учебниках история излагается весьма оригинально. Например, в учебнике 10-го класса по истории России события, предшествовавшие воссоединению полуострова и РФ, описываются так: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

В связи с массой претензий комитету по образованию и науке Государственной Думы поручено проверить в школьных учебниках описание событий «Крымской весны» с юридической, правовой, политической и гражданской точек зрения и обязать министерство образования РФ исправить ошибки и сомнительные моменты.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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