В Крыму поднимут транспортный налог для мощных автомобилей и фур

В Крыму планируют увеличить ставки по транспортному налогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом власти рассчитывают добиться увеличения поступлений в бюджет.

Среди пока еще обсуждаемых предложений – повысить ставки для автомобилей мощностью свыше 150 лошадиных сил, а также для грузовых авто. Кроме того – предлагается отменить дифференциацию ставок в зависимости от года выпуска автомобиля.

В управлении ФНС по Крыму считают целесообразным внести соответствующие изменения, так как это принесет в бюджет дополнительные 200 миллионов рублей. Возражения вызвала лишь дифференциация ставок – плательщиками в этом разрезе являются 92% собственников.

«Это в большинстве своем малоимущие граждане, что может вызвать социальный взрыв. Получим всего 7 миллионов. Больше получим жалоб», – сообщил на заседании экономического совета глава УФНС по Крыму Роман Наздрачев.

Также налоговая настаивает на введении с 1 января 2018 года в Крыму налога по кадастровой стоимости.

«По нашей оценке это даст больше 300 миллионов рублей. Из 900 тысяч земельных участков в Крыму со следующего года попадет под кадастровую оценку 150 тысяч. Да, мы понимаем, что по некоторым участка стоимость некорректная и завышенная, но если мы не начнем взимать земельный налог с кадастровой стоимости, это может оттянуться», – считает Наздрачев.

В целом, по мнению главы УФНС, пополнение бюджета за счет налоговых поступлений в Крыму демонстрирует положительную динамику.

«Мы констатируем тот факт, что в 2017 году налоговые поступления выросли по сравнению с 2013 году, более чем в 2 раза. В целом по консолидированному бюджету рост составил 118%, это одна из лучших динамик, мы входим в десятку лучших по Российской Федерации», – сообщил Наздрачев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.10.17

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