Зато лучше, чем на Чукотке: крымчанам не хватает банков

Жители некоторых регионов Крыма вынуждены обходиться услугами единственного банка, расположеннего на территории муниципалитета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке таких регионов оказались Джанкойский и Красноперекопский районы.

В то же время, в Первомайском районе работают всего два банка, в Нижнегорском, Советском и Раздольненском районах – по три банка. Наибольшее количество банковских учреждений в Симферополе – 113 и в Керчи – 29.

Тем не менее, в крымском отделении Южного главного управления Центрального банка России считают, что сложившаяся ситуация вполне приемлема.

«Хочу сказать, что размещение банковских учреждений по территории Российской Федерации очень неравномерно. Существуют даже отдельные районы в округах – Чукотском, Ханты-Мансийском, где банковских учреждений нет вообще. То есть, у нас показатель соответствует уровню Южного федерального округа», – заявила управляющая отделением Ирина Яблучанская на заседании экономического совета при председателе Госсовета Крыма.

По ее данным, в целом обеспеченность банковскими учреждениями в Крыму составляет более 17 единиц в расчете на 100 тысяч жителей, что соответствует среднему уровню в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.10.17

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