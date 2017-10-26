Деньги есть, купить нечего: крымчане не могут приобрести жилье

Крым стал лидирующим субъектом России среди регионов Южного федерального округа в сфере строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост показателей по объему выполненных работ в отрасли составил 340,7%.

«Объем выполненных работ – 15 миллиардов рублей. Это наибольший прирост среди регионов Южного федерального округа», – заявила на заседании экономического совета при председателе Госсовета заместитель руководителя Крымстата Наталья Григорь.

Согласно данным службы статистики, индекс роста по этому же показателю в Севастополе составил 138,4%, в Краснодарском крае – 106,6%, в Адыгее – 53%.

«В сентябре в соответствии с распоряжением Совмина республики № 808-р от 14 июля 2017 года мы получили информацию Госкомрегистра – учтены не только не только вновь введенные в эксплуатацию объекты, но и объекты по упрощенному механизму регулирования, – введено в эксплуатацию 320 тысячи 600 квадратных метров общей площади жилых домов. Объем увеличился на 75,4%», – сообщила Григорь..

Тем не менее, спикер Госсовета Владимир Константинов заявил, что озвученные цифры по жилищному строительству и введению в эксплуатацию в Крыму являются низкими.

«Жилищное строительство – очень большая неиспользованная возможность для роста экономики. Темпы очень низкие по Крыму относительно других регионов, не только федерального округа – у нас плохой показатель в рамках Российской Федерации», – сказал Константинов. По его словам, если в Крыму не будут наращены темпы жилищного строительства, то власти в перспективе могут столкнуться с острыми социальными проблемами.

В свою очередь, председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин рассказал о том, что выдача ипотечных кредитов банками в Крыму с начала года увеличилась на 56%. При этом из-за неразвитого жилищного строительства в республике не каждый крымчанин, рассчитывающий на кредит, может подобрать себе жилье.

«На наш взгляд ипотека может расти еще большими темпами, но проблема в том, что если мы приведем в абсолютных показателях, сколько сдается новостроек более чем в один этаж, то в Крыму это 189 тысяч квадратных метров за 9 месяцев. В Краснодарском крае – практически в 10 раз больше. Это приводит к определенным перекосам, и фактически половина тех, кому мы одобряем ипотечный кредит, не могут найти себе жилье в том ценовом диапазоне и качестве, которые они хотят», – рассказал Якунин.

По его словам, недостаток предложений по жилью на первичном рынке в Крыму влечет за собой увеличение цен на вторичное жилье, в связи с чем, стоимость одинаковых по параметрам квартир в Крыму и Краснодарском крае может существенно отличаться.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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